В НАТО еще не получили российский ответ по теме гарантий безопасности

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Североатлантическом альянсе пока не получили ответного письма от России на тему гарантий безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Нет, мы не получили ответа России. Ещё нет. Мы будем рады этому (предстоящему) ответу. Мы направили им в январе наши содержательные предложения", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе в канун совещания министров обороны стран альянса 16-17 февраля.

Он пояснил, что речь шла о двух письмах - США и НАТО. "Это список тем, которые мы готовы обсуждать с Россией: контроль над вооружениями, ракеты, транспарентность военной деятельности и т.д. Мы готовы. Мы давно готовы, и мы останемся готовыми добросовестно идти по пути диалога с Россией, чтобы найти политическое решение", - продолжил генсек.

"Но то, что мы видим на местах, начиная с весны, это перемещения войск, которые не представляют собой реальной деэскалации. Иногда мы наблюдаем эти силы продвигающимися к позициям, подготовленным для боя, с тяжелым вооружением", - сказал Столтенберг.

По его словам, это не свидетельствует о настоящей деэскалации, так как войска могут быстро вернуться на подготовленные позиции к оставленным там тяжелым вооружениям.

"Мы внимательно наблюдаем за этим развитием, и мы думаем, что, тем не менее, есть повод для осторожного оптимизма. Об этом нам говорят поступающие из Москвы сигналы, потому что Москва выражает желание сесть за стол переговоров с НАТО, с союзниками по НАТО, чтобы попытаться обсудить политическое решение", - сказал генсек.

"Надеюсь, мы скоро получим ответ от России ... Посмотрим, что это будет за ответ, и когда мы его получим", - добавил Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин в целом одобрил ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности, этот ответ вскоре будет доработан и передан НАТО и США, заявил ранее во вторник глава МИД РФ Лавров. "Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил, и которые будут доработаны в ближайшее время и переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

По словам министра, шаги, которые перечислены в ответе РФ, важны в качестве практических шагов по деэскалации. "Но эти шаги будут эффективными, если под них будет подведен прочный правовой фундамент, и прежде всего в том, что касается толкования принципа неделимости безопасности, который наши западные коллеги бессовестно передергивают, трактуют его исключительно как свободу выбора военных альянсов", - заявил Лавров.