В ЛНР сообщили о 29 нарушениях со стороны украинских военных за сутки

Последствия обстрела села Николаевка в ЛНР 17 февраля Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины 29 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в том числе из тяжёлого вооружения, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истёкшие сутки 17 февраля со стороны Вооружённых формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня используя тяжёлое вооружение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелам с украинской стороны подверглись населённые пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое, Лозовое, Донецкий, Раевка, Николаевка, Новокиевка, Металлист, Обозное, Веселогоровка, Христовое, Дебальцево, Голубовское, Калиновой-Борщеватое и Славяносербск. При обстрелах украинские военные применяли артиллерию калибра 122-мм, минометы калибра 120-мм, гранатометы АГС и СПГ, орудия БМП, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и крупнокалиберные пулемёты, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Там также добавили, что в результате обстрела населённого пункта Николаевка повреждения получили многоквартирные жилые дома по четырём адресам, а также производственное помещение маслоцеха.