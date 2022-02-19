Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины.   Россия Россия НорвегияПодробнее
Фигурное катание14:00Микст. Произвольная программа, финалПодробнее
Бобслей15:00Женщины. Финал (3-й и 4-й заезды)Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 19.02В России 15 199 720+179 147В мире 421 718 022+2 023 099

В Бельгии отметили снижение заболеваемости коронавирусом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Среднее число подтвержденных случаев ежедневного заражения коронавирусной инфекцией в Бельгии в завершающуюся неделю ощутимо сократилось по сравнению с предыдущей - на 43%.

Приводя в субботу эти данные института общественного здравоохранения Sciensano, телеканал RTBF отмечает также снижение за неделю на 23% госпитализаций пациентов с диагнозом коронавирус.

В миреБельгия прошла пики заражений COVID-19 и госпитализацийЧитать подробнее

Постепенное улучшение в стране статистики по COVID-19 продолжается. Власти объясняют это высоким уровнем вакцинации населения. В Бельгии 79,6% всего населения получили хотя бы одну дозу вакцины. Полный цикл вакцинации прошли 78%. И 59,5% сделали бустерную прививку.

С начала пандемии в стране умерли от коронавирусной инфекции 29 920 человек, сообщает RTBF.

Хроника коронавируса. Февраль.

13
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.16 февраля. В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы.14 февраля. На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом.11 февраля. Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн. На фото: участник церемонии совершеннолетия Братабандха в Непале.8 февраля. В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer.7 февраля. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Роттердаме против мер по борьбе с пандемией коронавируса.5 февраля. Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.4 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 172 926 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 928 519. На фото: ученики школы калифорнийского города Мейвуд.
Хроника 09 января 2020 года – 19 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Бельгия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Канцлер Германии в отношениях с Россией сделал ставку на дипломатию

Более 13,5 тыс. жителей ЛНР эвакуированы в Россию

В ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

Что случилось этой ночью: суббота, 19 февраля

Более 6,5 тысячи человек выехали из ДНР

Более 6,5 тысячи человек выехали из ДНР

В ДНР заявили о повреждении водопровода в результате обстрела

В СММ ОБСЕ сообщили о резком росте интенсивности обстрелов в Донбассе

Байден счел, что Россия приняла решение о нападении на Украину

Байден счел, что Россия приняла решение о нападении на Украину

В ДНР заявили о минометном обстреле города Докучаевск

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });