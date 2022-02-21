Что случилось этой ночью: понедельник, 21 февраля

Обострение ситуации на линии фронта в Донбассе, новые условия получения ковид-сертификата в РФ и объявление режима ЧС в Курской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ЛНР сообщили о резком обострении ситуации на линии фронта в Донбассе. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что под огонь с украинской стороны попали 24 населенных пункта ЛНР. Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ, двое погибли.

- Курская область третьей по счету объявила режим ЧС на фоне прибытия беженцев. Ранее режим ЧС ввели в Ростовской и Воронежской областях.

- С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител. Требования к уровню антител не устанавливаются. Минздрав РФ сообщает, что срок действия сертификата составит шесть месяцев с даты получения результатов теста.

- Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности. Отмечается, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

- Погибшего амурского тигра нашли у поселения в Хабаровском крае. Специалисты предполагают, что он погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом.