Axios сообщил об обсуждении в Конгрессе США резолюции об исключении РФ из СБ ООН

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Резолюция, призывающая исключить Россию из Совета Безопасности ООН в связи с кризисом вокруг Украины, рассматривается членами Палаты представителей США, сообщает портал Axios.

По его данным, инициировала резолюцию член комитета по иностранным делам нижней палаты, республиканка Клаудиа Тенни.

Резолюция, с копией которой удалось ознакомиться порталу, призывает ООН "предпринять немедленные процедурные действия" для внесения поправок в статью 23 своего устава, чтобы исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности.

Между тем, сам портал признает, что осуществить исключение России из Совбеза ООН невозможно.

Согласно уставу ООН, все постоянные члены Совета Безопасности должны подписывать любые поправки, что дает России возможность блокировать такой шаг.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В Кремле настаивают, что на Украине идет не война, а спецоперация, цель которой - денацификация страны и демилитаризация в интересах безопасности России. На Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.