В Белоруссии более 55% населения полностью вакцинировались от COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Более 5,2 млн граждан Белоруссии, или 55,8% от населения страны, прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

"Более 5 763 000 белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 5 212 000 человек прошли полный курс вакцинации", - говорится в сообщении Минздрава.

Там также уточнили, что одну дозу вакцины получили более 68,6 тысяч подростков 12-17 лет, из них более 44,6 тысяч прошли полный курс вакцинации.

"Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 61,6% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 55,8% населения", - отметили в Минздраве.