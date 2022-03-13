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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

В Белоруссии более 55% населения полностью вакцинировались от COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Более 5,2 млн граждан Белоруссии, или 55,8% от населения страны, прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

"Более 5 763 000 белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 5 212 000 человек прошли полный курс вакцинации", - говорится в сообщении Минздрава.

Там также уточнили, что одну дозу вакцины получили более 68,6 тысяч подростков 12-17 лет, из них более 44,6 тысяч прошли полный курс вакцинации.

"Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 61,6% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 55,8% населения", - отметили в Минздраве.

Хроника коронавируса. Март.

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Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.
Хроника 09 января 2020 года – 13 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Белоруссия коронавирус

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