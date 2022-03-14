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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:51

Суд над обвиняемым в растлении ребенка приморским депутатом начнется через неделю

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Предварительное слушание по уголовному делу депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, назначено на 22 марта, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель Советского районного суда Владивостока, в котором будет рассматриваться дело.

"Предварительное слушание назначено на 22 марта. Процесс пройдет в закрытом режиме, поскольку материалы дела касаются половой неприкосновенности несовершеннолетнего", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении депутата возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) в ноябре 2021 года. Самсонов был задержан 17 ноября, а позже по решению суда арестован на два месяца. Затем срок содержания под стражей продлевался. В начале марта прокуратура края сообщила, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, материалы направлены в суд.

Депутат вину не признает. Его адвокаты ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, защита также просила привлечь к ответственности свидетелей по делу за ложные, по их версии, показания.

Самсонов - первый секретарь Владивостокского отделения КПРФ с 2016 года, заместитель председателя комитета Заксобрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года баллотировался в Госдуму.

Владивосток КПРФ Артем Самсонов

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