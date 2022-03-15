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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с избранием президентом Туркменистана

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах в Туркменистане и отметил, что победа подтверждает его высокий политический авторитет, сообщила пресс-служба Кремля.

"Уверен, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-туркменистанских связей. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Досрочные президентские выборы в Туркмении прошли 12 марта. Сообщалось, что явка чуть превысила 97% избирателей. В выборах участвовали восемь кандидатов. Бердымухамедов, сын предыдущего президента, выдвинулся от Демократической партии Туркменистана и выиграл, набрав 72,97% голосов.

Гурбангулы Бердымухамедов 11 февраля объявил, что решил уступить пост президента молодым и остаться председателем верхней палаты парламента страны.

Сердар Бердымухамедов Туркменистан Владимир Путин Курбангулы Бердымухамедов

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