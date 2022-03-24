Посол Салливан надеется застать возобновление переговоров России и США об ОМУ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Салливан рассчитывает, что в обозримом будущем возобновятся российско-американские переговоры по вопросам стратегической стабильности и вооружениям, надеется до этого "дожить", но отмечает, что сейчас эти консультации начать сложно. Он сказал об этом "Новой газете".

"Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран", - сказал дипломат.

"В нынешнем контексте сложно начать эти переговоры, но я надеюсь и жду, что в конечном итоге мы возобновим их на благо всего человечества", - добавил дипломат.

Посол также напомнил о том, что "у Соединенных Штатов и у России, а еще раньше у Соединенных Штатов и Советского Союза - существовали средства связи для чрезвычайных ситуаций".

"Та основная линия связи сохраняется, но мы надеемся, что у нас будет прямая линия для более непосредственного взаимодействия по вопросам, связанным с Украиной, особенно с руководством министерства обороны", - заявил американский дипломат.

Он также выразил мнение о том, что, "в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения".

"Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить", - заявил Салливан.

Ранее 24 марта двусторонние контакты с США комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говоря о заявлении Пентагона о том, что американским военным с 24 февраля не удается провести беседу с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым, Песков сказал, что "контакты на уровне военных всегда важны, тем более в такие горячие периоды".

Вопросы о существовании специального канала связи для военных России и США и о деталях таких контактов он переадресовал в российское Минобороны.

Комментируя взаимные высылки дипломатов, пресс-секретарь президента ответил: "Для того, чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, Соединенные Штаты должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов".