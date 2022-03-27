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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:51

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 марта

Заявление Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе и требование Роскомнадзора восстановить доступ к видео Минобороны России

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны Азербайджана заявило, что Баку выполняет все пункты трехстороннего заявления по Карабаху. Там выразили сожаление "об одностороннем и не отражающем действительность заявлении" Минобороны РФ, сообщившем накануне, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли военных Карабаха с беспилотников. Также Баку призвал РФ обеспечить полный вывод армянских сил из Карабаха и "не использовать термин "Нагорный Карабах"".

- Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к видео Минобороны РФ. Ведомство назвало действия видеохостинга "актом цензуры, направленной против всего российского".

- В Белом доме заявили, что у Джо Байдена нет цели сменить власть в России. Так там пояснили высказывание президента США: "Господи, этот человек не может оставаться у власти". Байден, выступая в Варшаве, раскритиковал власти РФ за события на Украине, но подчеркнул, что не считает врагом народ России.

- Южнокорейская разведка заметила признаки подготовки КНДР к ядерному испытанию. Об этом свидетельствуют работы на северокорейском ядерном полигоне Пунгери по восстановлению одного из четырех туннелей. По оценкам одного из источников Yonhap, объект может быть восстановлен за месяц.

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