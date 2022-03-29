Байден проведет переговоры с Путиным при условии деэскалации на Украине

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Условием проведения переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина является деэскалация со стороны России на Украине и стремление к дипломатии, заявила во вторник директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Мы ясно дали понять, президент Байден ясно дал понять, что необходима ощутимая деэскалация со стороны России и четкая, истинная приверженность дипломатии до того, как президент бы провел такого рода разговор", - сказала Бедингфилд на брифинге.

Накануне Байден заявил, что возможность его встречи с президентом РФ в будущем будет зависеть от того, какие темы намерен обсуждать с ним Владимир Путин.

"Это зависит от того, о чем он (Путин - ИФ) захочет говорить", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи с российским лидером.

При этом он отметил, что вопрос скорее состоит в том, приведет ли эта встреча к завершению спецоперации РФ на Украине.