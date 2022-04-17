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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:43

Северная Корея запустила два снаряда в направлении Японского моря

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Северокорейские военные в субботу провели испытательный запуск двух снарядов, ракеты были выпущены в направлении Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По их сведениям, ракеты пролетели 110 километров на высоте до 25 километров и максимальной скоростью 4 Маха.

Как отмечает северокорейское агентство ЦТАК, за испытанием "нового тактического управляемого оружия" наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Сообщается, что "испытательные стрельбы прошли успешно".

Кроме того, в сообщении ЦТАК говорится, что Ким Чен Ын дал важные указания по "дальнейшему наращиванию обороноспособности страны и боевого ядерного потенциала".

С начала года Северная Корея провела уже более десяти испытательных пусков ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты.

КНДР Южная Корея Японское море
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