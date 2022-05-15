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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:35

В КНДР от коронавируса скончались еще 15 человек

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В КНДР от коронавируса скончались 15 человек, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на власти страны.

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По их данным, у около 296 тысяч человек наблюдаются такие симптомы, как повышенная температура. Азиатские СМИ поясняют, что подобные симптомы могут указывать на заражение коронавирусом.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", потому что в КНДР недостаточно оборудования для выявления именно COVID-19.

В пятницу Пхеньян сообщал о 21 человеке, скончавшемся от последствий заражения коронавирусом.

Эпидемиологическая обстановка в Северной Корее обсуждалась ранее на этой неделе на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, которое прошло под председательством генсека ТПК Ким Чен Ына. Он заявил, в частности, что распространение инфекции - "большое потрясение с момента основания страны".

Хроника 09 января 2020 года – 15 мая 2022 годаПандемия коронавируса
КНДР коронавирус
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