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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

В КНДР еще 135 тысяч человек заболели "лихорадкой"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Более 135 тысяч человек в КНДР за последние сутки заболели тем, что Пхеньян называет лихорадкой, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

"За сутки у более 134 510 человек проявились симптомы лихорадки, смертельные случаи не были зафиксированы", - говорится в сообщении.

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В общей сложности с конца апреля, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, выявили уже у 2,94 млн человек в КНДР. При этом, свыше 2,54 млн человек выздоровели, более 400 тысяч еще проходят лечение.

Общее число умерших от последствий заражения так называемой лихорадкой составляет 68 человек.

Мировые эксперты считают, что данная болезнь на самом деле представляет собой COVID-19.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 24 мая 2022 годаПандемия коронавируса
КНДР коронавирус
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