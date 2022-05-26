КНДР третий день сообщает об отсутствии смертей из-за "лихорадки"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Заболеваемость в КНДР тем, что власти называют лихорадкой, идет на спад, третий день в стране не фиксируются смертельные случаи, сообщает в четверг южнокорейское агентство Yonhap.

По данным агентства, за последние сутки в Северной Корее у более 105 тыс. человек проявились симптомы лихорадки. При этом, 25 мая сообщалось о почти 116 тыс. заболевших, 24 мая - порядка 220 тыс. больных.

Третий день подряд в КНДР не зарегистрировано ни одного случая смерти от последствий заболевания, отмечает Yonhap. Общее число умерших от последствий заражения так называемой лихорадкой в КНДР составляет 68 человек.

В общей сложности с конца апреля, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, выявлено уже у 3,17 млн жителей КНДР. При этом, свыше 2,9 млн человек выздоровели, около 272 тыс. проходят лечение.

Мировые эксперты считают, что данная болезнь представляет собой COVID-19.

Yonhap со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления коронавирусной инфекции.