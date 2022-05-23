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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

КНДР сообщила о более 167 тыс. заболевших "лихорадкой" за сутки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Северной Корее за последние сутки более 167 тыс. человек заболели тем, что Пхеньян называет "лихорадкой", один человек умер от последствий заражения, сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.

По его данным, общее число умерших возросло до 68 человек, а смертность составила 0,002%.

Число случаев лихорадки с конца апреля по состоянию на вечер воскресенья превысило 2,81 млн. Из общего числа заболевших 2,3 млн человек (82,9%) выздоровели, еще 479,4 тыс. (17%) проходят лечение.

Южнокорейское агентство Yonhap отмечает, что КНДР по-прежнему не реагирует на предложения Южной Кореи и США о помощи в борьбе с COVID-19.

Мировые эксперты считают, что так называемая лихорадка представляет собой COVID-19.

12 мая Северная Корея сообщила о первом заболевшем COVID-19 в стране. ЦТАК ведет учет "пациентов с повышенной температурой" с конца апреля этого года. До этого все два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 23 мая 2022 годаПандемия коронавируса
КНДР Коронавирус
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