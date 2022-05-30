Назарбаев планирует заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжает заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности, а также работает над мемуарами. Он сообщил об этом в интервью политологу Данияру Ашимбаеву.

"Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того, как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности", - сказал Назарбаев.

Он также рассказал, что после того, как он ушел в отставку с поста президента, с ним связались лидеры многих государств и пригласили посетить их страны.

"Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь. Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при моем непосредственном участии, избрали меня почетным председателем этих организаций. Работа моего Фонда (Назарбаев Фонд - ИФ) тоже требует внимания", - отметил Назарбаев.

"Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха", - сказал он.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет. В марте 2019 года он ушел с поста президента, но сохранил прописанный в Конституции статус "Елбасы" (лидера нации), председателя Совета безопасности и Ассамблеи народа Казахстана (АНК), а также лидера правящей партии. В апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя АНК президенту Касыму-Жомарту Токаеву. Пост лидера партии он оставил в ноябре 2021 года, а пожизненную должность председателя Совбеза он оставил в связи с беспорядками в январе 2022 года. После беспорядков высокие должности оставили и родственники Назарбаева.

"Январские события потрясли весь Казахстан. Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос, - сказал Назарбаев в интервью Ашимбаеву. - Необходимо разобраться почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках".

"На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета Безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий", - заявил Назарбаев.

Говоря о своих родственниках, он сказал, что те из них, чья вина в противоправной деятельности будет доказана в суде, должны понести наказание.