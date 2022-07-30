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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:37

Палата представителей США одобрила запрет продаж полуавтоматического штурмового оружия

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект о восстановлении запрета на продажи полуавтоматического оружия после серии массовых расстрелов в стране, сообщило агентство Associated Press (АР).

За законопроект проголосовали 217 законодателей, против - 213, преимущественно республиканцев, которые считают это популистской мерой, принятой демократами перед ноябрьскими промежуточными выборами.

По оценкам АР, принятие законопроекта из-за противодействия республиканцев может застопориться в Сенате, где голоса между партиями распределяются 50 на 50. Для того, чтобы документ прошел Сенат, за его принятие должны проголосовать две трети сенаторов.

Запрет на полуавтоматическое и другое штурмовое оружие был принят в США в 1994 году сроком на десять лет, однако не был продлен.

Президент Джо Байден поддержал принятие законопроекта, пообещав подписать его, если он попадет к нему на стол. В заявлении перед голосованием в Палате представителей его администрация заявила: "Мы знаем, что запрет на штурмовое оружие и магазины к нему большой емкости спасет жизни", сообщило агентство.

Фоном рассмотрения нового законопроекта стало растущее беспокойство в стране после ряда случаев насилия с применением оружия в последнее время: стрельба в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк) и массовое убийство школьников в Техасе в мае, расстрел участников парада в честь Дня независимости в Хайленд-парке (пригород Чикаго) в июле.

США
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