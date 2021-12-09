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Власти Белоруссии заявили о непричастности к посадке самолета Ryanair в Минске

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Белорусские власти опровергли информацию западных СМИ о том, что посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске была совершена под их давлением и без фактических оснований. Об этом госагентству БелТА рассказал директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

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Ранее газета New York Times сообщила, что бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, который работал во время инцидента с самолетом Ryanair (впоследствии бежал в Польшу), изложил свою версию происшедшего. По его словам, спецслужбы Белоруссии передали заведомо ложное сообщение о бомбе на борту самолета, чтобы вынудить авиалайнер к посадке в Минске. После этого пассажиры - оппозиционер Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега - были задержаны.

Сикорский назвал материал New York Times информационным вбросом. "Информация, появившаяся в New York Times, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая", - заявил представитель Минтранса Белоруссии.

По его словам, "решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна". "Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности", - заявил Сикорский.

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23 мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Авиакомпания сообщала, что белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

На борту находились Протасевич и Сапега, которых сразу задержали. Протасевич с ноября был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинение (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии, разжигание вражды), ей грозит 6 лет тюрьмы.

Хроника 23 мая – 09 декабря 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Ryanair Артем Сикорский Роман Протасевич Софья Сапега

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