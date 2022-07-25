Что случилось этой ночью: понедельник, 25 июля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам. С 25 июля ставка по базовым программам снижена на 0,6 п.п. Минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.

- СКР завел дела об участии в боевых действиях на Украине граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. Всего, по его словам, возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел "о событиях на Украине", по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц.

- ФБР предупредило о способности китайского оборудования для мобильной связи определять, перехватывать и нарушать линии связи Пентагона и даже взять под контроль американский ядерный арсенал.

- Два человека погибли в результате стрельбы в парке в Лос-Анджелесе. Еще пятеро получили ранения. По факту стрельбы пока никто не задержан.

- Либеральная партия Бразилии выдвинула Жаира Болсонару своим кандидатом на президентских выборах. Действующий президент попытается переизбраться на второй срок в паре с экс-министром обороны Уолтером Брага Нетту в качестве кандидата на должность вице-президента.

- Град с грозой ожидаются в Москве в понедельник, 25 июля. Воздух в столице прогреется до 27 градусов по Цельсию. Порывы ветра будут местами достигать 15 м/c.