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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Япония намерена увеличить число крылатых ракет для защиты от Китая

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Япония рассматривает возможность увеличения своего арсенала крылатых ракет большой дальности до 1 тыс. штук, чтобы повысить потенциал на случай необходимых контратак против Китая, сообщила в воскресенье газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Издание указывает, что существующие ракеты, радиус действия которых составляет около 100 км, будут модифицированы таким образом, чтобы поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км.

По информации газеты, предусматривается, что эти ракеты можно будет запускать с кораблей или самолетов. Их базирование планируется в основном вокруг южных островов Нансэй, чтобы иметь возможность достичь прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

В сообщении говорится, что данный план рассматривается в связи с обстановкой вокруг Тайваня, обострившейся после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2-3 августа текущего года.

В МИД КНР назвали визит грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая и пообещали принять "решительные, мощные и эффективные" меры. Затем Пекин провел крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня.

Япония Китай Тайвань
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