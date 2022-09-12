В Эдинбурге состоялась служба благодарности Елизавете II

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Эдинбургском соборе Святого Эгидия прошла благодарственная служба в дань уважения Елизавете II, гроб британской королевы пробудет там до вечера вторника, передают британские СМИ.

Из членов монаршей семьи на церемонии присутствовали король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой, принцесса Анна и ее муж, вице-адмирал Тимоти Лоренс, принц Эндрю, герцог Йоркский, а также графиня Уэссекская Софи и принц Эдвард, граф Уэссекский. Также на службе были британский премьер Лиз Трасс и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Кроме того, на службе присутствовали представители различных благотворительных организаций Шотландии.

В начале церемонии пастор собора Калум Маклауд приветствовал королевскую семью, "представителей общества и людей, жизни которых необычайным образом затронула королева".

В ходе благодарственного молебна шотландская певица Карен Мэтисон на гэльском языке исполнила псалом 117, а Стерджен прочла третью главу Книги Екклесиаста.

Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II в понедельник прибыл в собор Святого Эгидия из Холирудского дворца. Тысячи людей собрались на улицах Эдинбурга, чтобы проводить усопшую королеву в последний путь. Гроб будет находиться в здании собора до вечера 13 сентября. Британские СМИ сообщают, что жителям разрешен вход в собор для прощания с Елизаветой II с 17:00 по местному времени (19:00 по московскому) до вечера вторника. На пути к собору выстраиваются длинные очереди из желающих проститься с королевой

Во вторник гроб доставят на самолете из Эдинбурга на военную авиабазу "Нортхолт" в пригороде Лондона. Там, по данным Sky News, жители уже выстраиваются в очереди для прощания с королевой. Похоронный кортеж 14 сентября прибудет в Вестминстер-холл, гроб королевы будет находиться там четыре дня. Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября.

Sky News отмечает, что помимо членов королевской семьи похороны посетят премьер Великобритании Лиз Трасс и лидер Лейбористской партии Кир Стармер, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, а также Никола Стерджен. Кроме того, на похороны приедут президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер Австралии Энтони Албаниз, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. На церемонию похорон также планируют прибыть император Японии Нарухито и премьер Фумио Кисида.

Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в четверг на 97-м году жизни. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.