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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:15

Что случилось этой ночью: среда 14 сентября

Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе, ущерб от тайфуна в Приморье, перестрелка на границе Таджикистана и Киргизии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки обстановки на армяно-азербайджанской границе. Миссию возглавит генсек ОДКБ Станислав Зась. Также на заседании было согласовано создание рабочей группы для отслеживания ситуации на армяно-азербайджанской границе.

- Таджикские военные применили минометы против пограничников Киргизии. Инцидент произошел 14 сентября на неописанном участке киргизско-таджикской границы. По предварительным данным киргизской стороны, никто не пострадал.

- Свыше тысячи жителей Приморья подали заявления об ущербе из-за тайфуна "Хиннамнор". В комиссии, которые оценивают ущерб, поступило 1178 заявлений.

- Дефицит бюджета США в августе вырос на 29% и составил $219,596 млрд по сравнению со $170,635 млрд за тот же месяц прошлого года. Между тем за 11 месяцев 2022 фингода дефицит бюджета упал почти втрое (на 65%) - до $945,715 млрд по сравнению с $2,711 трлн за аналогичный период годом ранее.

- Император Японии с супругой приедут на похороны Елизаветы II. При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет присутствовать на государственных похоронах королевы Великобритании.

- "Бавария" обыграла "Барселону" в матче Лиги чемпионов. Игра в Мюнхене завершилась со счетом 2:0. В составе "Баварии" отличились Лукас Эрнандес и Лерой Зане.

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