СМИ сообщили о гибели двух таджикских солдат в перестрелке на границе с Киргизией

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в трех приграничных районах с Киргизией убиты двое таджикских военных, 11 человек ранены, сообщают таджикские СМИ.

"В результате сегодняшней стрельбы в трех приграничных районах Таджикистана и Киргизии погибли двое таджикских военнослужащих, 11 человек, в том числе шесть пограничников и пять местных жителей, получили ранения и доставлены в больницу", - сообщило издание "Азия-Плюс" со ссылкой на представителей джамоата Воруха и Центральной больнице города Исфары.

Официальные власти Таджикистана пока не сообщают о потерях в ходе сегодняшнего вооруженного конфликта на границе.

"Азия-Плюс" со ссылкой на источник в джамоате Ворух сообщает, что 26-летний таджикский военнослужащий, который был ранен утром 14 сентября киргизскими пограничниками, скончался сегодня после полудня от кровопотери в больнице.

"Один из убитых - 29-летний военнослужащий. Его убил киргизский снайпер. Еще одному погибшему солдату было 26 лет, он был призван в армию после окончания вуза, его тяжело ранили, и он умер от сильного кровотечения. Из шести пострадавших четверо доставлены в центральную больницу города Исфары, еще двое находятся в больнице джамоата Ворух", - говорится в сообщении.

Вторая и третья перестрелки

Представитель джамоата Ворух сообщил, что сегодня после полудня между пограничниками двух стран на территории селения Зумрад города Исфара Таджикистана, граничащем с Киргизией, вновь началась стрельба.

Несколько жителей джамоата Чоркух рассказали "Азии-Плюс", что вторая перестрелка произошла между пограничниками около 13:30 в районе Чоркишлака. Сообщается, что киргизские пограничники открыли огонь по таджикским пограничникам, дислоцированным на погранзаставе Достук. Тем временем, в джамоате Чоркух, граничащем с Самаркандеком Баткена, началась третья перестрелка.

Источник в центральной больнице Исфары сообщил, что в результате обстрела ранены и доставлены в больницу три местных жителя.

Официальные власти Таджикистана пока также не комментировали сообщения по поводу второго и третьего вооруженного инцидента.

Версия таджикской стороны

По версии пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана, утром в среду военные Киргизии обстреляли из миномета и другого огнестрельного оружия таджикскую погранзаставу, чем спровоцировали сегодняшнюю перестрелку на границе.

"14 сентября примерно в 7:15 пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Кыргызской республики произвели четыре выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы "Кех" пограничного отряда "Исфара" республики Таджикистан, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия. Кроме того, в эту местность Кыргызской республикой были переброшены дополнительные военные силы и средства", - говорилось в сообщении пресс-центра Пограничных войск ГКНБ РТ, опубликованном на сайте Национального информационного агентства "Ховар".

"Военнослужащими Пограничных войск ГКНБ РТ был открыт ответный огонь, в настоящее время ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон с целью стабилизации ситуации и установления причин провокационных действий пограничных войск соседней страны", - сообщает пресс-центр.

По сообщению председателя госкомитета по земельному управлению и геодезии при правительстве Таджикистана Орифа Ходжазода, протяженность линии границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 987,6 км, из которых после согласования на уровне руководителей межправительственных делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации государственной границы описаны 519,9 км, или 53%.

По его словам, после майской встречи 2021 года топографические группы завершили протокольные линии по 82,59 км, после согласования сторон документ должен быть направлен на утверждение межправительственной комиссии.

Версия киргизской стороны

Погранслужба ГКНБ Киргизии ранее сообщила, что в среду утром пограничный наряд обнаружил в местности Булак-Баши Баткенской области пограничников Таджикистана, которые в нарушение ранее достигнутых договоренностей заняли боевые позиции на участке госграницы. В ответ на требования киргизской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов. В результате перестрелки двое военнослужащих Киргизии получили ранения.

Позднее погранслужба Киргизии сообщила о новой перестрелке на границе. По ее данным, пограничники Таджикистана примерно в 14:40 (11:40 по московскому времени) открыли огонь по киргизской погранзаставе "Достук" в местности Как-Сай Баткенского района. Киргизские пограничники открыли ответный огонь.

Очередная перестрелка между военнослужащими двух стран, по данным киргизской Погранслужбы, произошла в 15:08 (12:08 по московскому времени) в местности Паскы-Арык Баткенского района одноименной области Киргизии. Таджикские военнослужащие открыли огонь по киргизской погранзаставе "Самаркандек".