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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Киргизия сообщила о пятерых раненых в результате перестрелок на границе с Таджикистаном

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщили "Интерфаксу" в среду в Минздраве Киргизии.

"На 21:00 (18:00 по московскому времени) в Центр общеврачебной практики Лейлекского района поступил еще один пострадавший - 11-летний ребенок", - сообщил представитель Минздрава.

По его словам, всего в результате конфликта на киргизско-таджикской границе ранения получили двое пограничников и трое гражданских.

"Состояние раненых оценивается как средней тяжести. Один пациент в крайне тяжелом состоянии экстренно взят на операцию", - сказал собеседник агентства.

Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии ранее сообщила, что в среду утром пограничный наряд обнаружил в местности Булак-Баши Баткенской области пограничников Таджикистана, которые в нарушение ранее достигнутых договоренностей заняли боевые позиции на участке госграницы. В ответ на требования киргизской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов.

Позднее погранслужба Киргизии сообщила о новой перестрелке на границе. По ее данным, пограничники Таджикистана примерно в 14:40 (11:40 мск) открыли огонь по киргизской погранзаставе "Достук" в местности Как-Сай Баткенского района. Киргизские пограничники открыли ответный огонь.

Очередная перестрелка между военнослужащими двух стран, по данным киргизской Погранслужбы, произошла в 15:08 (13:08 по бакинскому времени) в местности Паскы-Арык Баткенского района одноименной области Киргизии. Таджикские военнослужащие открыли огонь по киргизской погранзаставе "Самаркандек".

Таджикская сторона, в свою очередь, обвиняет Киргизию в эскалации конфликта на границе.

В среду в местности Радар началась встреча делегаций Киргизии и Таджикистана, возглавляемых руководителями Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. В переговорах также принимают участие представители пограничных служб сторон, руководители отделов силовых структур, правоохранительных органов и районных администраций двух республик.

По итогам первого раунда киргизско-таджикских переговоров между главами Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также руководителями правоохранительных органов двух стран достигнута договоренность об отводе войск на постоянное место дислокации, установлении пунктов совместного управления и назначении из числа руководителей правоохранительных органов двух стран ответственных на местах.

Таджикистан Киргизия
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