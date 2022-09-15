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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

В Киргизии сообщили о спокойной обстановке на границе с Таджикистаном

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная, сообщает в четверг Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"По состоянию на 08:00 (05:00 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная, ночь прошла спокойно, происшествий не зафиксировано", - сообщили в Погранслужбе.

По ее данным, согласно ранее достигнутым договоренностям в течение ночи стороны завершили отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации. Подразделения правоохранительных органов осуществляли совместное патрулирование приграничных территорий. Пограничные наряды сторон не выставлялись на неописанных участках границы, где произошли инциденты.

В среду утром пограничный наряд обнаружил в местности Булак-Баши Баткенской области пограничников Таджикистана, которые в нарушение ранее достигнутых договоренностей заняли боевые позиции на участке госграницы. В ответ на требования киргизской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов.

Позднее погранслужба Киргизии сообщила о новой перестрелке на границе. По ее данным, пограничники Таджикистана примерно в 14:40 (11:40 мск) открыли огонь по киргизской погранзаставе "Достук" в местности Как-Сай Баткенского района. Киргизские пограничники открыли ответный огонь.

Очередная перестрелка между военнослужащими двух стран, по данным киргизской Погранслужбы, произошла в 15:08 (13:08 по бакинскому времени) в местности Паскы-Арык Баткенского района одноименной области Киргизии. Таджикские военнослужащие открыли огонь по киргизской погранзаставе "Самаркандек".

По информации Погранслужбы, в результате конфликта с киргизской стороны пострадали двое военнослужащих и трое гражданских, в том числе 11-летний ребенок.

Таджикская сторона, в свою очередь, обвиняет Киргизию в эскалации конфликта на границе.

В среду в местности Радар началась встреча делегаций Киргизии и Таджикистана, возглавляемых руководителями Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. В переговорах также принимают участие представители пограничных служб сторон, руководители отделов силовых структур, правоохранительных органов и районных администраций двух республик.

По итогам первого раунда киргизско-таджикских переговоров между главами Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также руководителями правоохранительных органов двух стран достигнута договоренность об отводе войск на постоянное место дислокации, установлении пунктов совместного управления и назначении из числа руководителей правоохранительных органов двух стран ответственных на местах.

Киргизия Таджикистан
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