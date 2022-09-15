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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Армянская оппозиция призвала депутатов от партии власти объявить вотум недоверия Пашиняну

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении призвала граждан принудить депутатов правящей фракции "Гражданский договор" присоединиться к процессу объявления вотума недоверия премьер-министру Николу Пашиняну и правительству.

"35 оппозиционных депутатов парламента Армении подписались под документом о начале процесса объявления вотума недоверия премьер-министру и правительству. Но чтобы процесс был доведен до конца, необходимо еще 18 подписей. Эти подписи должны поставить депутаты из партии "Гражданский договор", - заявил глава оппозиционной парламентской фракции "Армения", бывший министр обороны Сейран Оганян на митинге перед зданием парламента.

По его словам, "с этого момента необходимо принудить их к этому, начать акции неповиновения, увеличить давление".

Многотысячная акция протеста с требованием отставки Пашиняна началась после заявления премьер-министра о том, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в случае вывода вооруженных сил этой республики с армянской территории. После этого в армянских СМИ появились сообщения о том, что Пашинян подписал с Азербайджаном соглашение о мире. Демонстранты заявляли, что Пашинян "согласился со всеми требованиями Азербайджана".

Между тем, эту информацию опроверг Пашинян, написав в своей соцсети, что никакого документа с Азербайджаном не подписано и не готовится к подписанию. "Это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны", - отметил Пашинян.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян также заявил об отсутствии какого-либо документа между Арменией и Азербайджаном по вопросу Карабаха.

"Я в деталях осведомлен о всех международных встречах, которые проводили власти Армении на высоком уровне. В соответствии с достигнутой властями Армении договоренностью, в любом документе, который может быть подписан Арменией по вопросу Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), обязательно должны быть учтены интересы и мнение народа Арцаха. Отмечу, что до настоящего времени какого-либо подобного документа не существует", - написал Арутюнян в своей соцсети.

Между тем, спикер парламента непризнанной республики Артур Товмасян выступил с заявлением, в котором отметил, что "вопрос судьбы Арцаха и его народа не является монополией какой-либо политической силы или человека".

"Неприемлемы заявления и позиции, которые не учитывают мнение народа Арцаха и избранных им властей. Неприемлемы даже обсуждения возможностей нахождения Арцаха в составе Азербайджана. Это красная линия, которую никто не имеет права переступать. Неприемлемы любые документы, которые могут признать Арцах в составе Азербайджана. Это станет геополитической исторической трагедией для армянской государственности", - подчеркнул Товмасян.

Армения Никол Пашинян
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