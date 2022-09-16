Киргизские пограничники заявили о переброске Таджикистаном дополнительных сил к границе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Киргизские пограничники фиксируют переброску Таджикистаном сил и средств к границам Киргизии. Об этом сообщает в пятницу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности страны.

"В 22:20 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Тамдык" Погранслужбы Киргизии. На территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники к границам Киргизии", - сообщили в пресс-службе.

По данным Погранслужбы Киргизии, с таджикской стороны продолжается обстрел киргизских позиций, на отдельных участках идут интенсивные бои.

Личный состав Пограничной службы, дислоцированный в Баткенской области, продолжает отражать атаки противника.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской Погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Киргизские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".

По данным Минздрава Киргизии, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли. Источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу" о 17 погибших. В Баткенскую областную объединенную больницу поступили 59 пострадавших.

МИД Киргизии выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев сообщил "Интерфаксу", что парламентарии соберутся на экстренное заседание в пятницу вечером, не исключается обсуждение введения военного положения в стране.