Парламент Киргизии соберется на экстренное заседание в пятницу вечером

Не исключается обсуждение введения военного положения в стране

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии проведет экстренное заседание в пятницу вечером, не исключается обсуждение введения военного положения в стране, сообщил в пятницу "Интерфаксу" киргизский парламентарий Дастан Бекешев.

"Мы сейчас собираемся на экстренное заседание, не исключается вероятность обсуждения введения военного положения. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании", - сказал Бекешев.

Конфликт ка киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской Погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 по Москве) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

По данным Бишкека, таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Киргизские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".

По данным Минздрава Киргизии, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли. В Баткенскую областную объединенную больницу поступили 55 пострадавших.

МИД Киргизии выразил ноту протеста Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня с 16:00 (13:00 по московскому времени). Несмотря на это, обстрелы позиций киргизских пограничников со стороны таджикских военнослужащих периодически продолжаются.