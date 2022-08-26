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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Макрон сообщил о гарантиях безопасности для инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС от РФ и Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - И Россия, и Украина предоставили гарантии безопасности для инспекторов МАГАТЭ, которые намерены посетить Запорожскую АЭС, сообщил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

"В этом цель миссии (МАГАТЭ), которая состоится очень скоро, и для которой мы добились гарантий безопасности со стороны украинцев и русских. Миссия сможет приступить к работе, провести независимую оценку и помочь в защите", - сказал он.

Президент убежден, что военные действия никоим образом не должны затрагивать ядерную безопасность "стран субрегиона и всех нас", а это значит, "что ядерный объект должен быть полностью защищен".

"Должен уважаться суверенитет государств, что касается ядерных объектов", - подчеркнул Макрон.

"Есть очень сильная обеспокоенность относительно ядерной безопасности. Вот почему уже с марта я во взаимодействии с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии основательно занят тем, чтобы всё было сделано, чтобы защитить сначала Чернобыльскую АЭС, а теперь - Запорожскую. Вчера утром я встречался с генеральным директором (МАГАТЭ Рафаэлем Гросси) после многих контактов в течение лета с президентами Зеленским и Путиным", - напомнил Макрон.

26 августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил об активной подготовке к визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В этот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси допустил, что агентство может ввести на станции постоянную миссию.

25 августа в МАГАТЭ заявили, что рассчитывают направить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября, в которую войдут не только инспекторы агентства, но и сотрудники служб безопасности.

Хроника 24 февраля – 26 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Франция Эммануэль Макрон МАГАТЭ Украина Запорожская АЭС Рафаэль Гросси Михаил Ульянов
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