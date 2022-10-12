Генпрокуратура Армении изучила информацию ФСБ РФ о расследовании теракта на Крымском мосту

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении обратилась в Службу национальной безопасности страны в связи с сообщениями о предполагаемой причастности гражданина республики к теракту на Крымском мосту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура Армении изучила информацию, распространенную Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и публикации в различных средствах массовой информации. Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, Генпрокуратура перенаправила их в следственный департамент СНБ, поручив решить вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении в среду.

Генпрокуратура, используя правовые инструменты, в том числе путем применения института международной правовой взаимопомощи, будет последовательна в полноценном раскрытии обстоятельств сведений, заявили в ведомстве.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Ранее в среду ФСБ РФ сообщила о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту, организатором теракта названа украинская военная разведка.