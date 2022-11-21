Что случилось этой ночью: понедельник, 21 ноября

Увеличение числа жертв пожара на Комсомольской площади, лидерство Токаева на выборах президента Казахстана, прогноз торговой войны между Евросоюзом и США

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Там добавили, что пожар был полностью ликвидирован в воскресенье в 23:55 мск.

- Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, получив более 80% голосов. Такие данные по экзит-полам привели несколько казахстанских институтов и общественных объединений. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой.

- Politico спрогнозировало торговую войну между Евросоюзом и США. Издание пишет, что Европа серьезно готовится к тому, чтобы ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о снижении инфляции.

- Ozon откроет представительство в Китае. За счет этого компания планирует привлечь более 100 тысяч продавцов из КНР и увеличить оборот локальных товаров на площадке в 10 раз к 2024 году.

- Внутренние войска Белоруссии усилили оборону границы с Украиной. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что сотрудники милиции и внутренние войска совместно с погранкомитетом постоянно несут службу по охране страны.