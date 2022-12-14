Саакашвили снова объявил голодовку

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на лечении в клинике "Вивамед", объявил в среду голодовку после того, как пенитенциарная служба не дала ему возможность дистанционно принять участие в судебном процессе по делу о возможной отсрочке своего тюремного заключения, сообщил журналистам адвокат Шалва Хачапуридзе.

"Произошедшее сегодня в Тбилисском городском суде, когда Саакашвили не разрешили участвовать в своем процессе с помощью видеосвязи, совершенно неприемлемо. Подобное не делали даже в сталинском суде. Михаил Саакашвили объявил голодовку в знак протеста", - сказал адвокат.

Судебный процесс по данному делу проходит в Тбилисском городском суде.

Ранее в среду Тбилисский городской суд отложил рассмотрение этого дела на 22 декабря. Представитель пенитенциарной службы Минюста заявил на суде, что нет технической возможности для дистанционного участия Саакашвили в судебном процессе.

Между тем судья Гиоргий Аревадзе поручил пенитенциарной службе обеспечить включение Саакашвили по видеосвязи на процессе 22 декабря.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси и отправили в тюрьму в городе Рустави, где экс-президент объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили отправили в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии политик проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.