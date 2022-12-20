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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

"Транснефть" получила заявки Польши и Германии на поставки нефти

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Потребители Польши и Германии подали заявки в "Транснефть" на поставки российской нефти с 1 января 2023 года, сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 миллиона тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку – тоже дайте", - сказал он.

С 5 декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть (price cap) на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет решили ввести страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия. Позднее к решению ЕС присоединилась Швейцария.

Эта мера предполагает запрет для компаний из стран, участвующих в этой инициативе, на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. При этом эти ограничения не действуют, если нефть продается по цене не выше установленного потолка. Согласно договоренности ЕС, стран G7 и Австралии, зафиксированная на данный момент предельная цена со временем будет меняться.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что эмбарго ЕС на покупку российской нефти не повлияет на уровень добычи нефти в России в декабре. По его словам, чиновники вместе с нефтяными компаниями дорабатывают механизм запрета использования ценового потолка и он будет введен до конца года. Он отмечал, что механизм потолка цен на нефть даже после определения лимита содержит массу неопределенностей.

Транснефть Польша Германия нефть
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