В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента с 3 февраля и назначил досрочные выборы на 2 апреля, сообщает Болгарское национальное радио по ссылкой на президентскую пресс-службу.

До выборов в стране будет работать временное правительство, состав которого в целом совпадает с нынешним, будет заменен только министр культуры.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии в пятый раз за два года. Такая ситуация сложилась после того, как ни одна из трех парламентских коалиций не смогла сформировать правительство после прежних досрочных выборов, проведенных четыре месяца назад.