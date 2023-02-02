Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

В Болгарии в апреле пройдут внеочередные парламентские выборы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента с 3 февраля и назначил досрочные выборы на 2 апреля, сообщает Болгарское национальное радио по ссылкой на президентскую пресс-службу.

До выборов в стране будет работать временное правительство, состав которого в целом совпадает с нынешним, будет заменен только министр культуры.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии в пятый раз за два года. Такая ситуация сложилась после того, как ни одна из трех парламентских коалиций не смогла сформировать правительство после прежних досрочных выборов, проведенных четыре месяца назад.

Болгария Румен Радев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Опрос НПО из США показал, что в Грузии 69% граждан выступают за визовый режим для россиян

Дипломатическое противостояние

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

Brent подорожала до $83,55 за баррель после обвала накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 2 февраля

США вводят визовые ограничения для "Талибана" в ответ на ущемление прав женщин в Афганистане

США предупредили Киев о необходимости отчитываться за использование американской помощи

SpaceX выведет на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX выведет на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Трамп обвинил Байдена в непоследовательности в вопросе отправки танков

Трамп обвинил Байдена в непоследовательности в вопросе отправки танков

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС избавился от зависимости от российских энергоресурсов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });