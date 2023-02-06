Сенат США получит информацию по китайскому аэростату 15 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Секретный брифинг по КНР и сбитому над Соединенными Штатами китайскому аэростату состоится в Сенате США 15 февраля, сообщил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

"На секретном брифинге для всех сенаторов министерство обороны проинформирует нас о том, как вооруженные силы США объединяются против Китая, и о последних новостях о воздушном шаре наблюдения", - заявил Шумер.

По его словам, в ходе брифинга сенаторы ожидают услышать последние факты об аэростате и о том, как может выглядеть внешняя политика США, связанная с Китаем, в феврале.

Он также добавил, что "банда восьми" (группа законодателей, состоящая из лидеров двух партий палаты представителей и сената, а также членов комитетов по разведке) будет проинформирована уже во вторник.

Законодатель выступил в защиту администрации президента США Джо Байдена, которую республиканцы обвиняли в медлительности.

Шумер считает, что администрация действовала "спокойно, расчетливо, эффективно".

Он добавил, что, поскольку аэростат наблюдения был сбит над территориальными водами США, официальные лица были в состоянии собрать большую часть обломков.

"Мы можем многое узнать о возможностях Китая и о том, что они задумали", - сказал Шумер.

Тем временем телеканал NBC сообщил, что секретный брифинг для всех сенаторов, посвященный Китаю, был запланирован на 15 февраля еще до того, как появились новости о китайском аэростате. Теперь ситуация с аэростатом будет в центре внимания.

Между тем, по данным осведомленных источников телеканала, республиканцы палаты представителей находятся на ранних стадиях принятия резолюции, которая подвергла бы критике действия президента Байдена при ситуации с китайским аэростатом.

Резолюция, которая не является обязательной к исполнению, поставит палату представителей в известность об "очень серьезной" ситуации с китайским аэростатом, добавил один их собеседников.

В субботу президент США Джо Байден сообщил об успешном перехвате китайского аэростата у атлантического побережья США, который в течение нескольких дней совершал пролет через всю территорию страны с северо-запада на юго-восток.

По данным Пентагона, китайский аэростат был замечен еще 28 января. Он пролетел над Аляской и западом Канады, перед тем как вновь войти в воздушное пространство США на северо-западе страны.

Тем временем Пекин заявил протест Вашингтону в связи с тем, что США сбили над своей территорией китайский аэростат.