Что случилось этой ночью: вторник, 21 февраля

Продление санкций ЕС против России, новое землетрясение на границе Турции и Сирии, последствия ливней в Бразилии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года. Решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС.

- На границе Турции и Сирии произошли новые землетрясения. Магнитуда двух наиболее мощных подземных толчков составила 6,3 и 5,8. В Турции погибли три человека и еще почти 300 пострадали, в Сирии известно о нескольких десятках пострадавших.

- В Бразилии 40 человек погибли из-за ливней, обрушившихся на выходных на штат Сан-Паулу. Еще 40 человек пропали без вести. В шести муниципалитетах штата объявлено чрезвычайное положение.

- Поставка из ФРГ на Украину первой партии боеприпасов для ЗСУ Gepard запланирована на июль. Кроме того, по словам гендиректора немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, 20 БМП Marder будут готовы к поставке на Украину к концу марта.