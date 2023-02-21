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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:14

Что случилось этой ночью: вторник, 21 февраля

Продление санкций ЕС против России, новое землетрясение на границе Турции и Сирии, последствия ливней в Бразилии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года. Решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС.

- На границе Турции и Сирии произошли новые землетрясения. Магнитуда двух наиболее мощных подземных толчков составила 6,3 и 5,8. В Турции погибли три человека и еще почти 300 пострадали, в Сирии известно о нескольких десятках пострадавших.

- В Бразилии 40 человек погибли из-за ливней, обрушившихся на выходных на штат Сан-Паулу. Еще 40 человек пропали без вести. В шести муниципалитетах штата объявлено чрезвычайное положение.

- Поставка из ФРГ на Украину первой партии боеприпасов для ЗСУ Gepard запланирована на июль. Кроме того, по словам гендиректора немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, 20 БМП Marder будут готовы к поставке на Украину к концу марта.

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ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

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В Бразилии 40 человек погибли из-за ливней

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Землетрясение в Турции и Сирии

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Землетрясение в Турции и Сирии

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3

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