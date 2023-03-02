Что произошло за день: четверг, 2 марта

Диверсанты в Брянской области, ЧП на авиазаводе, победа российского автогонщика в суде

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Группа украинских диверсантов проникла в Брянскую область. В Климовском районе региона был расстрелян автомобиль, погибли два человека, ранен ребенок. ФСБ заявила, что группа диверсантов "выдавлена" на Украину из Брянской области, где по ней нанесен артиллерийский удар. Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В Кремле затруднились ответить на вопрос о возможности изменения статуса СВО из-за событий в Брянской области.

- Один человек погиб в результате ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске. Инцидент произошел "в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве". Еще несколько человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.

- Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики. Предприниматель уверен, что для покрытия дефицита за счет зарубежных инвестиций нужны четкие правила игры и предсказуемость. Дерипаска также считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго.

- Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ. Закон предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

- Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты. Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что, по оценкам регулятора, новые санкции против банков РФ не создают системных рисков для сектора. При этом она заявила, что попытки банков быстро заработать чреваты ужесточением регуляторики.

- В Молдавии утвердили румынский язык как государственный. Во всех законодательных актах, в том числе в Конституции республики, словосочетания "молдавский язык" заменяются на "румынский язык".

- Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС. Корабль должен пристыковаться к станции 3 марта.

- Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в "Формуле-1". При этом российский гонщик остается под санкциями и сможет выступать только в нейтральном статусе.