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Экс-президент Бразилии Болсонару планирует вернуться в страну через неделю

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Находящийся в США бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, как ожидается, 30 марта вернется на родину. Об этом сообщает в пятницу агентство EFE со ссылкой на Валдемара Кошту, главу Либеральной партии, членом которой он является.

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"Болсонару вернется в Бразилию утром 30 марта", - приводит ЭФЭ сообщение Кошты, опубликованное в соцсетях.

Болсонару покинул Бразилию перед Новым годом, когда истекал срок его мандата на посту президента. Все это время он находился в США.

Согласно официальным данным избиркома Бразилии, Болсонару проиграл выборы социалисту Луису Инасиу Луле да Силве, однако, сам он поражения так и не признал. 8 января его сторонники устроили в столице массовые акции протеста. Они прорвались через полицейские оцепления и ворвались в здания парламента, верховного суда и резиденцию президента. Они били окна и стекла, крушили мебель и предметы декора, компьютеры, телевизоры и другую технику, разбрасывали и портили документы.

Несколькими днями позже судья Верховного суда Бразилии санкционировал включение бывшего президента страны Жаира Болсонару в список лиц, в отношении которых начато расследование в связи с беспорядками.

Беспорядки в Бразилии

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Бразилия Жаир Болсонару
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