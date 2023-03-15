США заявили, что стерли программное обеспечение с упавшего в Черное море беспилотника

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Военные США успели стереть программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper до того, как он успел упасть в Черное море, сообщает в среду CNN со ссылкой на официальные лица.

Телеканал отмечает, что у США на данный момент нет кораблей в Черном море, а потому попытка поднять обломки беспилотника со дна была бы слишком сложной и трудоемкой для американских военных.

Во вторник Европейское командование ВС США сообщило, что, по его данным, американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные в свою очередь заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черным морем, он упал в результате резкого маневрирования.

В среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия предпримет попытки найти обломки американского беспилотника в Черном море.