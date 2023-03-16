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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Песков переадресовал военным вопрос о подъеме затонувшего в море беспилотника США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вопрос о том, поднимать ли со дна Черного моря американский беспилотник MQ-9 Reaper, является прерогативой военных, если они сочтут нужным, то сделают это, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

15 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Россия попытается найти обломки этого беспилотника, который упал в море 14 марта. Пескова попросили прокомментировать ситуацию.

"Это прерогатива военных. Если они считают необходимым для наших интересов и для нашей безопасности это делать в Черном море, они будут это делать. Но, опять же, я не знаю точно о планах военных", - сказал Песков и переадресовал этот вопрос Министерству обороны.

В развитие темы его спросили, задействовалась ли горячая линия между Россией и США, которая была установлена еще во времена "холодной войны".

"Каналы связи были задействованы. Вы же знаете, что состоялись контакты по линии военных. И НГШ (начальники генштабов), и министры обороны, они переговорили. Были контакты по дипломатической линии", - ответил Песков.

Министры обороны России и США 15 марта по инициативе Пентагона предметно обсудили случившееся, сообщило российское Минобороны.

"Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации", - отметили в военном ведомстве.

США MQ-9 Reaper Николай Патрушев Дмитрий Песков Минобороны Черное море
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