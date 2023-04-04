Адвокат Трампа заявила, что не верит в справедливый суд над экс-президентом

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Адвокат Алина Хабба, которая представляет бывшего президента США Дональда Трампа в нескольких гражданских делах, заявила, что не ждет справедливого суда над ним.

"Нет, нет. Я думаю, что это очень сложно. Я хотела бы верить в этот штат, но я защищаю его (Дональда Трампа - ИФ) уже пару лет и несколько лет выступала в суде в Нью-Йорке, и я могу вам сказать, что это не то же самое, что представлять интересы кого-либо другого ", - сказала Хабба в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Она сообщила, что провела некоторое время со свои подзащитным, который уже прибыл в Нью-Йорк, и отметила, что Трамп "в хорошем настроении", готов во вторник "пойти и сделать то, что ему нужно сделать".

"Если не считать каких-либо сюрпризов, я думаю, что все должно пройти гладко. Мы пытаемся координировать свои действия и сотрудничать со всеми, чтобы убедиться в отсутствии проблем", - добавила юрист.

Как сообщает телеканал CNN, когда 45-й американский президент прибыл в небоскреб Trump Tower в Нью Йорке, небольшая группа его сторонников скандировала и размахивала баннерами с надписями: "Трамп победил" и "Арестуйте Байдена".

Ранее сообщалось, что официальный представитель департамента полиции Нью-Йорка заявил о готовности отреагировать на протесты, которые могут начаться во вторник в связи с появлением Трампа в суде.

"Офицеры приведены в состояние боевой готовности, и департамент по-прежнему готов реагировать по мере необходимости и обеспечит каждому возможность мирно осуществлять свои права", - сказал он.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений экс президенту по "делу Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам политик заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал от Трампа явиться в суд для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения

По данным CNN, бывшему главе Белого дома предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе. Трамп назвал их "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".

Ряд видных республиканцев выступили против судебного разбирательства в отношении бывшего президента и обвинили Брэгга в превышении полномочий по политическим мотивам.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти написал в своем твиттере, что прокурор "использовал священную систему правосудия в качестве оружия против (...) Трампа".

Член нижней палаты Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин потребовала объявить импичмент президенту Джо Байдену.

"Объявить импичмент Байдену (...). Теперь, когда перчатки сняты, надо привлекать к ответственности за любые преступления. Хватит этой чуши с охотой на ведьм", - призвала она в соцсетях, напомнив, что за главой Белого дома числится ряд подозрительных дел, требующих расследования.

Она обещала присоединиться к Нью-Йоркскому клубу молодых республиканцев для "мирного протеста" во вторник.

Губернатор Флориды Рон Десантис - возможный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года - написал в твиттер, что Брэгг "расширяет рамки закона, нацеливаясь на политического оппонента".

"Превращение правовой системы в оружие для продвижения политической повестки дня переворачивает верховенство закона с ног на голову", - отметил Де Сантис, добавив, что "это не по-американски".

Адвокат Трампа Крис Кисе назвал обвинительное заключение в отношении бывшего президента Трампа "самой низкой точкой в истории нашей системы уголовного правосудия".

Он подчеркнул: "Полное отсутствие правовой основы в сочетании с политически целенаправленным характером судебного преследования должно вселить страх в каждого гражданина этой страны, независимо от их взглядов на президента Трампа".

Как ожидается, после явки в суд во вторник Трамп вечером того же дня вернется в свое поместье во Флориде Мар-а-Лаго и выступит с речью.