Запущенная Северной Кореей ракета была средней или большой дальности

Северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон" Фото: API/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея в четверг утром произвела запуск ракеты средней или большой дальности из точки близ Пхеньяна, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск в окрестностях Пхеньяна в 7:23 (1:23 по мск).

"Усиливая свой мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении военных.

Запуск ракеты состоялся за два дня до 111-летия покойного основателя КНДР Ким Ир Сена.

Ранее сообщалось о северокорейской ракете, запущенной в сторону Японского моря. Власти Японии призвали жителей острова Хоккайдо найти укрытия из-за возможного падения снаряда. Впоследствии было объявлено, что ракета острову не угрожает.

С прошлой пятницы Север перестал отвечать на обычные ежедневные звонки по межкорейским линиям связи. Во вторник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к расширению военного сдерживания своей страны более "практичным и наступательным" образом.