Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Запущенная Северной Кореей ракета была средней или большой дальности

Запущенная Северной Кореей ракета была средней или большой дальности
Северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон"
Фото: API/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея в четверг утром произвела запуск ракеты средней или большой дальности из точки близ Пхеньяна, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск в окрестностях Пхеньяна в 7:23 (1:23 по мск).

"Усиливая свой мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении военных.

Запуск ракеты состоялся за два дня до 111-летия покойного основателя КНДР Ким Ир Сена.

Ранее сообщалось о северокорейской ракете, запущенной в сторону Японского моря. Власти Японии призвали жителей острова Хоккайдо найти укрытия из-за возможного падения снаряда. Впоследствии было объявлено, что ракета острову не угрожает.

В миреПхеньян четвертый день не отвечает по межкорейскому каналу связиПхеньян четвертый день не отвечает по межкорейскому каналу связиЧитать подробнее

С прошлой пятницы Север перестал отвечать на обычные ежедневные звонки по межкорейским линиям связи. Во вторник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к расширению военного сдерживания своей страны более "практичным и наступательным" образом.

КНДР Южная Корея Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Японии объявили, что северокорейская ракета не угрожает острову Хоккайдо

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

США начали серийное производство новых ядерных авиабомб, которые будут размещены в Европе

Минск выступил за безотлагательное объявление перемирия на Украине и начало переговоров

Минск выступил за безотлагательное объявление перемирия на Украине и начало переговоров

Что произошло за день: среда, 12 апреля

Российский истребитель подняли в воздух из-за самолета-разведчика Германии над Балтикой

Нидерланды планируют прекратить импорт СПГ из России

Нидерланды планируют прекратить импорт СПГ из России

Трамп считает, что Россия непричастна к подрыву газопроводов "Северный поток"

Трамп считает, что Россия непричастна к подрыву газопроводов "Северный поток"

Twitter перестал существовать как самостоятельная компания

Twitter перестал существовать как самостоятельная компания

В Кремле скептично оценили перспективы продления зерновой сделки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });