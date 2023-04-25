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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Военные из США и Великобритания готовятся помочь в эвакуации сограждан из Судана

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие США и Великобритании, как ожидается, подключатся к организации эвакуации американских и британских граждан из Судана, сообщают западные СМИ.

"США планируют направить контингент войск в Порт-Судан для координации выезда американских граждан, желающих покинуть Судан", - сообщили телеканалу CBS News американские официальные лица.

Отмечается, что военные помогут проложить сухопутный маршрут в более чем 800 км между городами Хартум и Порт-Суданом, через который несколько тысяч американцев могли бы покинуть страну.

"Американские военные уже запускают разведывательные беспилотники вблизи сухопутного маршрута для выявления потенциальных угроз", - заявил в интервью телеканалу представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

В свою очередь телеканал Sky News передает, что группа британских военнослужащих прибыла в Порт-Судан "с разведывательной миссией", в то время "как Великобритания разрабатывает варианты для помощи в эвакуации британских граждан".

Ранее сообщалось, что США и Великобритания эвакуировали своих дипломатов из Судана. Президент США Джо Байден заявлял, что власти страны не планируют массовую эвакуацию своих граждан, которых в Судане находится около 16 тыс. Британские СМИ сообщают, что в стране еще могут находиться около 4 тыс. обладателей британских паспортов.

Другие страны тоже продолжают эвакуировать людей из Судана.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столичном Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - СБР.

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