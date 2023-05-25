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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

Военные США не могут подтвердить использование Киевом американского оружия для ударов по РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В американской армии пока не могут подтвердить, что украинские силы применяли поставленное из США вооружение для ударов по российским территориям, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Я не могу точно сказать в данный момент, использовалось ли американское оружие или нет", - прокомментировал он недавние события в Белгородской области.

"Но я могу с уверенностью сказать, что мы просили украинцев не использовать поставляемое США вооружение в атаках против территории России, потому что мы этого не хотим, - заявил он. - Мы только помогаем Украине, поддерживаем ее поставками вооружений, но прямого конфликта между Россией и США нет".

Ранее в Госдепе США также заявляли, что проверяют сообщения, согласно которым украинская диверсионно-разведывательная группа в Белгородской области могла использовать американское вооружение.

23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене на территории региона режима контртеррористической операции, введенного в связи с проникновением украинской диверсионно-разведывательной группы. Режим КТО действовал с 22 мая.

Минобороны России сообщило, что диверсанты, проникши в Белгородскую область, убиты.

В Кремле регулярно отмечают, что поставки вооружений Украине означают все бОльшую вовлеченность Запада в конфликт.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Марк Милли США Украина Белгородская область
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