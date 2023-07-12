Польша в случае нападения на нее ожидает прибытия 100 тысяч военных НАТО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Польше в случае необходимости смогут оказать поддержку до 100 тысяч солдат НАТО, сообщил "Польскому радио" президент страны Анджей Дуда.

"По нашим оценкам, если дойдет до нападения, то мы могли бы рассчитывать на перемещение на нашу территорию примерно 100 тысяч солдат альянса", - сказал он и добавил, что "эти положения приняты альянсом в рамках оборонных планов".

10 июля Дуда отмечал, что затраты Польши на оборону в 2023 году составили около 3,9% от ВПП, и по этому показателю страна заняла первое место в НАТО.