Самолет разбился при тушении природных пожаров в Греции

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пожарный самолет Canadair, на борту которого находилось два летчика, разбился во вторник во время тушения лесных пожаров в районе населенного пункта Платанитос на юге греческого острова Эвбея, сообщает греческая газета "Катимерини".

Греческие власти объявили о начале поисково-спасательной операции. В район поисков направлены три вертолета.

Греческая телекомпания ERT опубликовала кадры крушения пожарного самолета, на которых видно, как он сбрасывает воду на огонь, затем врезается в дерево, уходит в ущелье и загорается.

Ранее во вторник стало известно, что Евросоюз направит в Грецию пожарные самолеты, специализированные машины и сотрудников пожарных служб для локализации масштабных природных пожаров.

Кроме того, в Греции уже ведут работы пожарные команды из Румынии, Болгарии и Мальты. Их направили туда ранее в рамках плана ЕС по обеспечению готовности к сезону природных пожаров.

Пожары в Греции начались на фоне высокой температуры - в центральной части страны она достигает 44 градусов по Цельсию. В греческом метеорологическом центре предупредили, что в четверг, 27 июля, страну может накрыть новая тепловая волна. Она может привести к возникновению новых очагов возгораний.

Ранее сообщалось, что вблизи Афин начались три лесных пожара. Один - в селе Куварас в 27 км к юго-востоку от Афин, второй в лесу неподалеку от города Лутраки. Третье возгорание началось 17 июля в районе Дервенохория, примерно в 30 километрах к северу от Афин. По данным западных СМИ, этот пожар особенно силен из-за пересеченной местности и мощных порывов ветра. Associated Press со ссылкой на местные власти сообщало, что эвакуации проводили из летнего лагеря Афин и реабилитационного центра для пожилых людей. Эвакуируют и туристов.