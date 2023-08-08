Что произошло за день: вторник, 8 августа

Приостановка статей налоговых соглашений с недружественными странами, умер Леонид Володарский, повышена ставка Сбербанка по ипотеке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия приостановит отдельные статьи налоговых соглашений с недружественными странами. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным. Таким образом все выплаты дивидендов, процентов и роялти в недружественные страны будут облагаться в России налогом у источника по ставке 15% и 20% соответственно, отмечалось ранее.

- Дефицит бюджета РФ в январе-июле составил 1,8% ВВП, или 2,8 трлн рублей. Это следует из данных Минфина РФ, который вернулся к публикации своих оценок размера дефицита/профицита к ВВП.

- Путин подписал указ о расчетах за продукцию АПК в нацвалютах. Перечень продукции будет утверждать правительство.

- Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки. Среди попавших под британские ограничительные меры людей фигурируют несколько граждан Ирана, гражданин Словакии и гражданин Швейцарии.

- Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п. Минимальная ставка по ипотеке на жилье в новостройках теперь составляет 11,4%, на вторичном рынке - 11,7%. В июле 2023 года Сбербанк зафиксировал очередной рекорд по выдаче ипотеки - предоставил 115,4 тысячи жилищных кредитов на 390,5 млрд рублей.

- СКР возбудил против баптистского пастора Сипко дело о фейках про армию. У Сипко и его соратников в столичном регионе и в Калуге прошли обыски по этому уголовному делу. Задержан ли баптист, не уточняется.

- Умер переводчик кинофильмов Леонид Володарский. Ему было 72 года. Володарский скончался после продолжительной болезни. Был известен благодаря манере речи и произношения в синхронных переводах множества зарубежных фильмов и телесериалов в 80-90-х годах.