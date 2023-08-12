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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Белорусские десантники завершили подготовку с участием бойцов группы "Вагнер"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Белорусские десантники завершили подготовку с участием бойцов группы "Вагнер", сообщил в субботу гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на информацию на Минобороны Белоруссии.

"Под Брестом идет подготовка подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Гвардейцы изучают минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях. Также при подготовке бойцы активно используют опыт СВО. Как отмечают специалисты, сегодня это неотъемлемая часть обучения для успешного функционирования Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

"Для того, чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании "Вагнер", - добавили там. - На Брестском полигоне совместно отрабатывали самые актуальные и нужные элементы боевых действий".

Белоруссия Вагнер
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