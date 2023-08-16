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В Белоруссии зарегистрировано ООО "Группа "Вагнер"

Сферой деятельности компании указаны образовательные услуги

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сведения о регистрации общества с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер" появились в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии.

Согласно данным регистра, ООО было зарегистрировано Осиповичским райисполкомом 4 августа 2023 г. Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения передислоцировавшихся в Белоруссию "вагнеровцев", ранее по этому адресу было зарегистрировано "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", учредителем которого заявлено российское ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", руководителем - Евгений Пригожин.

В свою очередь, собственником ООО "Группа "Вагнер" заявлен некто Максим Петров, гражданин РФ.

Основным видом деятельности "Группы "Вагнера" заявлены "Прочие виды образования, не включенные в другие группировки". Этот подкласс, согласно белорусскому законодательству, включает, в числе прочего, образование, которое не может быть классифицировано по уровням образования, курсы повышения профессиональной квалификации, курсы выживания и т.д.

Как сообщалось, в июле стало известно, что владелец группы "Вагнер" Пригожин зарегистрировал в Белоруссии общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Согласно данным Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии, ООО было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля текущего года. Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе.

Собственником (учредителем) компании заявлено общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" (РФ), руководителем - Пригожин Евгений Викторович.

Основным видом деятельности ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" заявлено "управление недвижимым имуществом".

Евгений Пригожин Вагнер Белоруссия
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